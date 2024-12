Flor expõe 'racha' no G4 e peão aponta 'crime' em atitude de Sacha

A peoa disse que fez a escolha com o "coração" de votar junto ao "grupão" contra o G4 (grupo de Sacha Bali), e agora vai "pagar o preço". "Eu pensei muito no que o público podia pensar, sabe. Eu estaria na Roça de qualquer jeito", disse. "Eu gosto deles, mas não tenho afinidade. É diferente. Eu tava vendo eles brincando, eu dou risada com as besteiras deles... Mas às vezes eu fico ouvindo os papos, e não conseguiria ter afinidade."

"Quero ver ele pagar o preço pelo que ele tá fazendo contigo. Isso é ataque psicológico, é crime", disse Gilson, que integrou a conversa ao meio. "É opressão."

Flor então expôs um episódio desta manhã, em que Luana ficou chateada com Sacha. "O Sacha falou, 'olha, tô indo malhar'. Ela falou, 'mas agora? Me espera. Vou me lavar'. Aí ele, 'é que eu já quero ficar pronto, tomar um banho'. Ela, 'mas você não quer me esperar? Porque você me espera pra comer, você tá dormindo o dia inteiro, a gente espera você pra tudo, custa você esperar? A gente sempre espera você'. Ele, 'é'. Ou seja, recebeu um não. Tanto é que ela tá dormindo. Ela ficou chateada."

