Ator de série famosa é considerado culpado de estupros de menores

Alexander Westwood, 24, foi considerado culpado de 26 crimes sexuais, incluindo contra crianças e adolescentes durante suas aulas de teatro.

O que aconteceu

De acordo com os portais BBC e Independent, o ator foi julgado na Corte de Wolverhampton, na Inglaterra, e saberá sua pena em 25 de fevereiro de 2025. Alexander ficou conhecido após aparecer em 17 episódios da série de sucesso 'Sex Education', entre 2019 e 2021, no papel secundário de estudante; e também atuou em produções como 'Angel City' (2019), 'Doctors' (2018-2019) e 'About Me' (2019).

No julgamento, os jurados ouviram que o ator era uma "maçã podre", "manipulador supremo". Além disso, foi dito que seus repetidos abusos sexuais eram "um hábito, um estilo de vida". "Ele é um predador", descreveu o promotor Andrew Wallace.