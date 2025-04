Rosana Ferreira diz trocar sexo por chocolate: 'Me satisfaz mais'

Rosana Ferreira, 38, revelou que prefere trocar sexo por chocolate, especialmente na Páscoa.

O que aconteceu

A campeã do primeiro Miss Bumbum confessou estar em um "detox" de homem. "Hoje eu prefiro um bom chocolate a perder tempo com homem. Me satisfaz mais e não me decepciona", contou em suas redes sociais.

De acordo com a influenciadora, alguns parceiros desconhecem o prazer feminino. "Tem uns que mal sabem onde começa e termina o prazer feminino. O chocolate, não. Ele acerta sempre", enfatizou.