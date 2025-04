Ivete Sangalo abre jogo sobre saúde de Preta Gil: 'Ela está vencendo'

Ivete Sangalo, 52, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde de Preta Gil, 50. A artista enfrenta complicações de um tratamento contra um câncer colorretal.

O que aconteceu

Cantora exaltou a filha de Gilberto Gil. "É uma das mulheres mais potentes que eu conheço. A nossa potência a gente mostra no momento mais delicado das nossas vidas", declarou em um show em São Paulo. O trecho de sua fala também foi postado nos stories de seu Instagram.

Ela avisou que a dona do hit "Meu Corpo Quer Você" está terminando um ciclo no hospital. "Sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais, ela está ótima. Está no hospital finalizando um ciclo do antibiótico porque tem que ser ela, mas está insana", indicou.