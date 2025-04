'Caso com Gianecchini', vício e trauma: quem é o filho de Marília Gabriela

Pai de Theodoro, o astrólogo Zeca Cochrane morreu em 2021 devido a um infarto fulminante no Dia dos Pais. Theodoro relembrou o momento em entrevista ao "Desculpa Alguma Coisa".

Era Dia dos Pais e eu estava indo buscar para jantar. Aí meu irmão me ligou e falou: 'Theodoro, vem pra cá que eu acho que o papai morreu'. Ele chegou no quarto do meu pai e ele estava caído do lado da cama.

Imagem da peça 'A última entrevista de Marília Gabriela' Imagem: Divulgação/Adriano Dória

Ator já comentou o boato de que teria um caso com Reynaldo Gianecchini, que era casado com a mãe, Marília Gabriela, no início dos anos 2000. Ele classificou a história como "podre" e "surreal".

A história que contam é que eu tinha ido para Paris, aí fiquei viciado em heroína, e fui morar em um apartamento com um modelo mais velho que me tirou das drogas, o Reynaldo Gianecchini. As pessoas preferiam aceitar que o galã da novela das 21h era gay do que poderia namorar uma mulher mais velha, que tinha o dobro da idade dele. Theodoro, em entrevista ao 'Desculpa Alguma Coisa'

Theo também falou sobre os "traumas de ser o filho da Marília Gabriela", explicando que a peça em que trabalha com a mãe aborda essa dinâmica. A ideia do espetáculo surgiu após uma temporada em que moraram juntos em Portugal.