Franciny Ehlke rebate críticas sobre noivo: 'Dá pena dessas pessoas'

Influenciadora disse que nunca gastou seu dinheiro com o empresário. "Chega a ser até bizarro eu ter que vir para explicar alguma coisa. Mas, desde quando comecei a viver essa vida com ele de marido e mulher, estamos morando juntos, estamos casados, nunca mais precisei tirar um real do meu bolso, me preocupar. Pela primeira vez na vida, estou sendo bem cuidada por alguém que me ama, por alguém que eu amo, que sou completamente apaixonada", indicou.

Franciny Ehlke ainda disse que o parceiro lhe poupa de muitas preocupações. "Ele me dá essa segurança, me dá paz, se preocupa se estou feliz, move o mundo dele para me fazer feliz. É até triste ler comentários das pessoas comparando ele com o meu ex-namorado. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes, a gente experiencia coisas ruins, para [depois] experienciar uma coisa maravilhosa", opinou.