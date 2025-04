Irmão de Bruno Gagliasso fala sobre afastamento: 'Ideologias distintas'

Thiago Gagliasso, 35, parabenizou o irmão, Bruno Gagliasso, pelo aniversário de 43 anos e lamentou o afastamento entre eles.

O que aconteceu

O deputado estadual do Rio de Janeiro fez uma declaração ao ator em seu perfil no Instagram. A postagem foi feita neste domingo.

De acordo com o político, espera que os dois se aproximem no futuro. "Hoje é aniversário do meu irmão, apesar das nossas divergências políticas, de não poder abraçá-lo há 7 anos, termos ideologias distintas, lá na frente, se Deus quiser, vamos resolver essa situação", destacou.