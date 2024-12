'Tieta': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 9 a 13/12

Helena procura por Ascânio em toda a parte. Ela tenta falar com o marido, sem sucesso. Ascânio descobre que Helena foi embora. Jairo se surpreende ao ver Helena na estrada. Ascânio fica arrasado e Carmosina o consola. Carmosina revela à mãe que Helena não é quem aparenta. Coronel incentiva Ascânio a afogar as mágoas. Coronel Artur da Tapitanga diz que, para ele, seu filho Arturzinho morreu. Zé Esteves toma sopa de mato e acha bom, porque é de graça. Timóteo pressiona Tonha a conseguir dinheiro com Zé Esteves. O padre se recusa a ouvir a confissão de Perpétua por causa da maldade que ela está fazendo com Timóteo. Carmosina lê uma carta que chegou para Helena e diz à mãe que Ascânio sofreria muito se lesse. Perpétua ameaça Timóteo. Ascânio resolve ir atrás da esposa. Depois de pedir ao coronel para tomar conta da prefeitura, Ascânio vai embora. Carol tenta fazer compras na mercearia mais uma vez. Perpétua avisa a Terto que, se ele vender alguma coisa a Carol, nenhuma mulher comprará mais em sua mercearia. Perpétua manda Timóteo assinar uma promissória. Ele se recusa e sai, dizendo que não volta mais. Milú e Carmosina repercutem o sumiço de Timóteo. Elisa se preocupa com Timóteo. No mato, Timóteo vê o fantasma de uma mulher de branco e pede abrigo no circo abandonado de Bafo de Bode. Tonha tenta confortar Elisa. Pirica dá um peixe a Carol, faminta. Ascânio pede informações de Helena a um amigo. Timóteo volta e, quando vai assinar a promissória, Osnar aparece e paga Perpétua.

Terça-feira, 10 de dezembro

Timóteo paga Perpétua, e a cidade comemora a derrota de Perpétua. Osnar propõe um pacto coletivo. No Rio de Janeiro, Ascânio descobre com um amigo que Helena foi para São Paulo. Perpétua divide o dinheiro da família. Carol passa fome, e Modesto joga o peixe dela fora. Osnar se apresenta a Carol. Terto expulsa Carol novamente. Coronel desafia Imaculada. Ascânio procura Helena em São Paulo. Letícia visita Peto. Marcolino diz a Perpétua que a dívida de Timóteo é intransferível. Ela e Carmosina se alfinetam. Padre Mariano continua recusando a confissão de Perpétua. Carol desmaia de fome na igreja. Padre Mariano pressiona Perpétua. Ascânio encontra Helena. Ascânio procura Helena, e ela lhe conta que o filho que espera não é dele. Ascânio sofre na balada. Osnar vai oferecer ajuda a Carol, mas Modesto chega e ele se esconde. Ascânio volta para tirar satisfações, e Helena desmaia. Ascânio pede o divórcio. Padre Mariano procura Carol. Filó pede que Coronel deixe Imaculada ir embora, mas ele recusa. Depois que Modesto vai embora, Carol conta a Osnar o que está acontecendo e ele a aconselha a contar tudo ao padre. Osnar leva comida para Carol. Filó deixa a porta aberta e Imaculada foge do castigo. Carol mata a fome. Elisa sonha acordada ouvindo à rádio. Ascânio assina uma procuração para o advogado dar entrada no divórcio. Carol procura padre Mariano. Osnar tira a camisa e provoca Cinira.O coronel é avisado da fuga de Imaculada. Ricardo chega a Esplanada, junto com Ascânio e Cosme.

Quarta-feira, 4 de dezembro

O coronel manda Trapizomba procurar Imaculada e coloca Filomena de castigo. Ascânio conhece Ricardo e Cosme.Carol conta ao padre o que tem acontecido, e ele obriga Perpétua a autorizar Terto a vender para ela. Padre Mariano aceita ouvir a confissão de Perpétua. A marinete quebra. Imaculada se esconde. Ricardo aproveita para nadar. Peto vê e rouba a batina dele. Sem saber o que fazer, Ricardo adormece perto do rio. Imaculada se distrai olhando-o e Trapizomba a pega. Ascânio chega à cidade, mas não Ricardo, e Perpétua se preocupa. Coronel pune Imaculada. Imaculada volta a comer e conta sobre o príncipe que conheceu. Ricardo acorda atordoado. Tonha tira Elisa do mundo dos sonhos. Ascânio e os amigos bebem para afogar as mágoas de Helena. Osnar, bêbado, vê a mulher de branco e cai numa poça. Ascânio o leva para a pensão de Carmosina. Ela tira a roupa dele e fica impressionada. Ascânio chega em casa e sofre. Juracy conta a Marcolino sobre a fuga de Helena. Aída recusa amor a Modesto. Carmosina e Dona Milu repercutem a nudez de Osnar. Imaculada pensa em Ricardo. Perpétua faz promessa em nome de Ricardo. Nu, Ricardo está indo para a cidade e Zuleika o para. As meninas do bordel tentam agarrar Ricardo e ele sai correndo. Timóteo suspeita que Ricardo fugiu. Bafo de Bode vê Ricardo. Perpétua afirma que Cinira gostaria de ser atacada pelo homem nu. Ricardo chega em casa. A batina aparece pendurada no mastro da bandeira. Ascânio manda Rafa jogar fora as coisas de Helena. Coronel passa mal ao ouvir falar do filho, Arturzinho. Cinira quase tem um ataque quando Jairo fala de Osnar nu. Osnar diz a Carmosina que ela é a única do agreste que ele não desrespeitaria. Carmosina sofre por querer uma família. Osnar proíbe que os amigos faltem ao respeito com Carmosina. Ricardo diz ao padre Mariano que não tem certeza de sua vocação. Imaculada conta às amigas seu encontro com Ricardo, dizendo que ele era um príncipe. Modesto se recusa a dar dinheiro para Ascânio criar o complexo turístico. Dário e Ascânio discutem sobre progresso versus poluição. O pessoal da hidrelétrica não manda luz para Santana. Marcolino diz a Ascânio que só um padrinho poderoso para conseguir luz elétrica para Santana do Agreste. Laura é atacada no Mangue Seco.

Quinta-feira, 5 de dezembro