Personagem polêmico de 'Tieta' surge completamente nu em duas cenas

Em "Tieta" (Globo), há duas cenas em que o ator Cássio Gabus Mendes, intérprete do seminarista Ricardo, gravou completamente sem roupa. No decorrer da novela, o rapaz, que é filho de Perpétua (Joana Fomm), tem um envolvimento com sua tia, Tieta (Betty Faria).

O que vai acontecer

Em breve, Ricardo surgirá na trama ao enviar um telegrama para sua mãe, Perpétua. Ele é um jovem seminarista e avisará à beata que voltará para Esplanada.