Partes íntimas, peruca, sexo e grávidas: como é o capítulo final de 'Tieta'

Outros finais positivos revelados no último capítulo. Imaculada (Luciana Braga) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) se casam. Leonora (Lídia Brondi), grávida, se reconcilia com Ascânio (Reginaldo Faria). Eles participam da inauguração do complexo turístico e da estreia do circo de Bafo de Bode (Bemvindo Sequeira).

Santana do Agreste soterrada. Apesar de todas as conquistas dos personagens, o desfecho fatídico da novela "Tieta" surpreende. Uma tempestade de areia cobre toda Santana do Agreste. Os moradores tentam fugir, mas a cidade é totalmente engolida, dando indício de que todos morrem. Na última cena, a câmera mostra o véu de Tieta solto na paisagem.