'Menina do Rio': a musa da novela 'Tieta' que morreu aos 35 anos

Em 1991, Cláudia participou de "O Dono do Mundo", também da TV Globo. Em 1993, enquanto fazia parte do elenco da novela "Sonho Meu", na mesma emissora, Cláudia precisou se afastar das gravações por conta de problemas de saúde, que culminariam em sua morte.

Causa da morte gerou polêmica

Cláudia morreu no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1994, aos 35 anos. A atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea (zona sul do Rio de Janeiro), desde dezembro de 1993. De acordo com o boletim médico divulgado pela equipe responsável pelo caso, a causa da morte foi "insuficiência respiratória aguda decorrente de infecção respiratória e choque séptico".

O motivo da morte da atriz foi amplamente debatido à época. Havia a hipótese de Cláudia ter HIV, o vírus da imunodeficiência humana. De acordo com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a família da atriz optou por não realizar o exame para descobrir se Cláudia era, de fato, portadora do HIV. Segundo a Folha, as complicações que provocaram a morte da atriz foram em decorrência de um caso grave de pneumonia.