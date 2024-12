A Fazenda: Peão tem um dos perfis masculinos mais bem-sucedidos do Privacy

Outros nomes de sucesso na plataforma figuraram no BBB 24 (Globo) neste ano, Juninho e Nizam. Os brothers eliminados no início do game comentaram a dificuldade de fechar publicidades após a passagem pelo reality e apostaram na criação de conteúdo adulto como uma alternativa financeira. Em uma entrevista para a revista Quem, o ex-motoboy afirmou que em três meses na plataforma havia faturado cerca de R$ 100 mil.

