'A gente se diverte': atriz defende núcleo de humor de 'Mania de Você'

Em defesa do humor

Filha de Leidy (Thalita Carauta) e Sirlei (David Junior), Evelyn está no centro de uma chantagem cheia de reviravoltas orquestrada contra Ísis (Mariana Ximenes). "O jogo vira o tempo todo. João Emanuel não brinca em serviço. Me divirto tanto fazendo esse núcleo, fazendo essa novela. É uma galera tão conectada, tão divertida. O difícil é segurar o riso. Às vezes, vaza uns risos que vão para a edição e eu falo: 'esse riso é natural, é verdadeiro'. Está sendo muito incrível estar com essa galera que eu admiro e sou fã".

Ela conta a Splash que os atores ficam livres para brincar e se divertir a fim de trazer mais verdade às cenas. "A gente tenta seguir o roteiro certinho, que já é escrito de uma forma muito brilhante... São atores muito geniais, que conseguem fazer piadas na hora também. Improviso também faz parte, a gente adora, sempre tem uma piada interna que escapa e faz todo mundo rir. Agora, a Magda, que faz a minha mãe fake, também é genia no que faz. Aprendendo muito com as duas"

O núcleo cômico divide opiniões na internet, mas a atriz conta para Splash que recebe apenas elogios dos fãs nas ruas. Enquanto muitos telespectadores se divertem com as tramoias da família, outros pontuam que a trama foge da realidade ou não agrega à história do folhetim.

Quase não olho esses comentários [negativos], sei que afeta as pessoas e afeta a gente também, mas recebo nas ruas muitas pessoas falando que estão amando o nosso núcleo. Isso é o mais importante, o mais legal é quando recebemos esse carinho do público. Estamos seguindo, se divertindo, levando diversão para vocês, espero que esteja chegando para vocês. Gi Fernandes