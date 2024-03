Quem é o youtuber que fatura R$ 20 mi por ano e está em lista da Forbes

O youtuber Enaldo Lopes, conhecido nas redes sociais como Enaldinho, de 25 anos, acumula uma verdadeira fortuna e fatura até R$ 20 milhões por ano.

Quem é Enaldinho:

O mineiro aparece na lista dos 10+ da revista Forbes como um dos dez jovens mais influentes do Brasil. Ele começou com um canal no YouTube em 2012 e hoje tem números impressionantes nas redes sociais: 35 milhões de inscritos no YouTube, 11 milhões no TikTok e 6,6 milhões no Instagram.

Enaldinho movimenta até R$ 20 milhões por ano, que lhe garantem uma vida de luxo. Em seus perfis, ele costuma compartilhar roupas de grifes como Gucci, além de carros milionários: em sua garagem constam um Porsche Carrera, avaliado em R$ 900 mil, e um Corvette que custa cerca de R$ 2,5 milhões.