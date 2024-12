Luana se revolta com sujeira em banheiro de A Fazenda: 'Melou a bacia'

Luana Targinno chamou atenção para a sujeira do banheiro de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana se mostrou indignada após usar o banheiro da casa. A peoa se queixou da sujeira deixada por outras pessoas no cômodo.

Luana: "Gente, sério, tem 10 pessoas na casa e eu limpei o banheiro hoje. Quando eu entrei agora, estava todo molhado, cheio de papel no chão. Derrubaram sabonete no chão, está escorrendo. A bacia toda molhada. É chato falar, mas eu fico limpando todo dia e somos 10 pessoas! Cheio de papel jogado no chão, sabonete virado... A bacia, alguém está com dor de barriga e deixa lá as 'coisas'".