Henri Castelli indenizado: relembre a agressão que causou sequelas no ator

O ator disse à Justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas, e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter o hábito constante de esconder parte do rosto com as mãos em razão disso, conta Gentile na reportagem.

Os condenados Bernardo e Guilherme ainda podem recorrer. O valor da indenização, de acordo com a sentença, ainda será acrescido de juros desde a época dos fatos.

Relembre o caso:

A agressão aconteceu na Barra de São Miguel (Alagoas) em 30 de dezembro de 2020. A princípio, ele disse ter sofrido um acidente na academia, e depois explicou que não queria assustar seus familiares: "Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer", disse o ator nos stories.

Um laudo pericial da agressão sofrida por Henri Castelli em dezembro de 2020 atestou que o ator teve sequelas permanentes no rosto. Após fraturar a mandíbula, ele teve perda de sensibilidade no lado direito da face.

Henri só falou da agressão duas semanas depois, após passar por uma cirurgia e sair do hospital: "Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto".