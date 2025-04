Onde é o telhado em que Ilze Scamparini faz as entradas na Globo?

A morte do papa Francisco aumentou a frequência com que a correspondente internacional Ilze Scamparini aparece na Globo — e, com isso, as dúvidas do público sobre o cenário de suas entradas ao vivo.

O que aconteceu

Ilze costuma buscar locais elevados para as entradas na Globo. Isso inspirou memes comparando a jornalista a personagens como o Batman ou Ezio, do jogo "Assassin's Creed" — ambos frequentemente vistos em telhados.