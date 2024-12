'Novo combustível': Daniel vira apresentador na Globo após 40 anos cantando

O programa fala exatamente da terra, do campo, da roça, do quanto é importante isso tudo na nossa vida. A gente dar continuidade ao tema e coroar com uma boa música vai ser muito legal. O domingo de manhã vai ser diferente agora.

"Um programa com a minha cara"

Sereno, observador e confiante, Daniel não perdeu nenhum detalhe durante a entrevista com Chitãozinho e Xororó — acompanhada por Splash — e demonstrou saber que é o seu momento em um "novo palco" da vida. Quando a câmera desliga, ele foge da linha do apresentador espalhafatoso ou fanfarrão e impressiona pela atenção, educação e carinho com toda equipe ao seu redor.

Acredito que 90% de quem vai estar presente no Viver Sertanejo são meus ídolos, são pessoas que acompanhei ao longo da minha trajetória como um todo. Tenho certeza que vamos viver momentos maravilhosos.

Após 40 anos fazendo sucesso em cima dos palcos, o artista não se intimida com o novo desafio e enxerga no Viver Sertanejo um novo "combustível" de vida. "É uma nova fase, acho que cada dia é uma nova fase. Poder chegar até aqui nos 40 anos de carreira e saber que a gente conseguiu permanecer num cenário tão recheado de grandes artistas, de muitas músicas, de tantas informações, mantém a gente aceso, né?".

Chance de comandar um programa aos domingos, dia conhecido por ser de estrelas como Faustão, Gugu, Eliana, entre outros, não assusta o novo apresentador da Globo. "O fato de ser um programa em que você está sendo anfitrião gera uma responsabilidade enorme, não tem como. Toda e qualquer coisa que eu sempre fiz, a responsabilidade sempre foi dobrada e agora não vai ser diferente. Esperamos trazer naturalidade, espontaneidade e isso que tem dado certo".