Aline comenta mudanças no corpo após BBB 25: 'Estou me reconhecendo'

Emagrecer sem perceber é real. O corpo vai embora junto com as energias nas provas de resistência. Aline

Aline teve nove passagens pela Xepa e três pelo Tá Com Nada. Em entrevista ao gshow, ela comentou sobre a mudança no corpo: "Tenho um metabolismo muito acelerado, e isso também ajuda a perder peso com facilidade. [...] Senti muita diferença. Ainda estou me reconhecendo com esse novo peso."

No pós-reality, a ex-BBB tem planos de retomar a rotina de treinos e de alimentação: "Talvez eu recupere um pouquinho de peso, mas de maneira natural. [...] Nunca fiz nenhuma dieta, mas vejo que é necessário ter uma alimentação mais equilibrada."

