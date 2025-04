Após BBB, Diego quer contar história de vida em documentário: 'Vim debaixo'

O ginasta contou que deseja contar a sua história "debaixo para cima": "Quero que as pessoas saibam que a minha família passou a necessidade de não ter o que comer dentro de casa várias vezes, que eu fui vendedor ambulante."

Quero que as pessoas saibam das necessidades básicas que a gente passava, muitas vezes humilhações. De ficar de seis a oito meses sem energia dentro de casa. E sempre com a minha mãe muito vitoriosa. Essa é a minha maior vitória de vida. Mostrar que uma criança que passou por diversos abusos morais e físicos pôde construir o sonho. Diego Hypolito

Diego ainda se disse orgulhoso por ter vencido todas as adversidades: "Essa é a minha maior vitória de vida. E eu venci no Big Brother. Posso não ter ganhado o prêmio, mas tive a oportunidade que as pessoas conhecessem aquilo que eu mais queria, me conhecessem."

