Rock in Rio sertanejo? Fundador do Universo Alegria revela planos

Ser reconhecido como uma versão do Rock in Rio só para o sertanejo seria um "sonho" para o festival. "Quando tu cita como exemplo o Rock in Rio, eu chego até a emocionar, porque criei o festival com a minha família. Se um dia o Universo Alegra conseguir ser reconhecido como o Rock in Rio sertanejo, seria mais do que um sonho realizado, seria o máximo que a gente poderia atingir. Se a gente conseguir colocar isso na cabeça do nosso consumidor, vai além do meu sonho, mas é, sim, o objetivo."

"Belo Horizonte foi escolhida a dedo"

O Universo Alegria abre a temporada de festivais de 2024 com evento no Mineirão, em Belo Horizonte, em 2 de novembro. É a primeira vez que a marca deixa o sul do Brasil para explorar outra região e aposta no know-how de 16 anos de festivais para conquistar novo público.

É uma novidade para nós. É uma praça muita estratégica e que consome muita música sertaneja. Vou em muitos eventos lá há anos, vi shows, botecos e outras festas, e acho que é uma praça incrível. Querendo ou não, no momento que tu vai além do Sul, tu está plantando uma semente e mostrando que não quer ser o maior do Sul, tu quer ser reconhecido no Brasil.

Estreia em Minas Gerais trará line-up de peso com nomes como Luan Santana, Simone Mendes, Leonardo, Luan Pereira, entre outros destaques da música. "Essa praça foi escolhida a dedo por nós. Vejo que vai ser mais um ano de muito trabalho. Vamos conseguir entrar em uma praça muito importante e isso vai nos dar coragem para aumentar ainda mais para o ano que vem."