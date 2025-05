Gretchen Roitman? 5 momentos provam que a cantora é a vilã do Power Couple

"Queriam que eu virasse a antiga Gretchen?"

Após sumir uma carne que ela havia separado para Esdras, Gretchen reclamou com os participantes que voltaria a ser a "antiga" Gretchen. "Queriam que eu virasse a antiga Gretchen? Eu estava bem boazinha."

Gretchen: "Queriam que eu virasse a antiga Gretchen? Eu tava bem boazinha!" #VotaçãoPower pic.twitter.com/qWaLONGhrH ? Central Reality (@centralreality) May 2, 2025

"A melhor coisa que existe é fazer um VT comigo"

Conversando com Victor e Rayanne, ela afirmou que as pessoas a procuram para fazer VT. "Não foi à toa. A melhor coisa que existe hoje é fazer um VT comigo aqui no programa. Vai sair em tudo quanto é lugar."