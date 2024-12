Raul Gil se despede do SBT após 14 anos: 'Minha vida vai continuar'

O apresentador Raul Gil, 86, usou as redes sociais para comentar a saída do SBT após 14 anos.

O que aconteceu

Emissora passa por reestruturação e decidiu encerrar vinculo com o apresentador. "Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras", escreveu em publicação no Instagram.