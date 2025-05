Record exibe 3 porcentagens diferentes para eliminados do Power Couple 7

Na sequência, quando o casal foi realmente anunciado como eliminado, outro número foi mostrado. Agora, eles apareceram com 26% dos votos.

Já no fim do programa, os apresentadores avisaram ao público que o número estava sem as casas decimais. Eles revelaram, então, que Diego e Giovanna foram eliminados com 26,25% dos votos.

Splash entrou em contato com a Record para entender o que aconteceu durante o anúncio, na exibição da porcentagem de 40%. Tão logo haja resposta, a nota será atualizada.

Power Couple 7: Record exibe três porcentagens diferentes de eliminação Imagem: Reprodução/PlayPlus