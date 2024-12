Flor planeja blefe contra G4 em A Fazenda 16: 'Deixar eles pensando'

Flor afirmou que combinou com os outros peões que votará com eles, contra o G4. "Eu pedi pra me avisar um pouco antes da gente descer em quem vocês vão pra eu ir também. Por que eu posso ser a primeira a votar."

Mas se eles me perguntarem, eu vou falar, 'gente é certeza que ele [Gilsão] vai me pôr. Se ele não me pusesse, aí eu iria onde ele vai pra me proteger. Mas ele vai me pôr'. Vou falar assim e vou deixar eles pensando. Flor

Vanessa a aconselhou. "Mas só fala se eles perguntarem. Pra eles não desconfiarem."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito do Top 10 do jogo? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

