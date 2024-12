'Me senti agredida': como foi Cabine de Descompressão com Flora Cruz

Justiça por Larissa

A ex-peoa reagiu ao ver tuítes de Larissa torcendo para que Sacha ficasse na roça, após mais da metade da casa ter se voltado contra o peão para 'vingá-la'. "Esse cara é o campeão, né? Como a gente foi idiota. Ah, cara. Cadê o nariz de palhaço?".

Esvaziou pautas?

Flora ainda se defendeu da acusação de ter esvaziado pauta após acusar Sacha de ser agressivo em uma discussão com ela. "Em outra vida eu deixaria para lá. Mas ele nunca tinha gritado comigo. Ele já tinha histórico com uma galera. Eu me assustei. Já tinha dado uma m*rda gigante com o Zé Love, a casa inteira no meio daquilo. Eu só queria evitar que aquilo acontecesse. Quem estava na dinâmica era Albert e Yuri, a gente só queria seguir. Foi muito da forma que eu me senti."

Eu me senti agredida. A quem achou que eu esvaziei uma pauta, vocês não estão na minha pele e não sentiram nada do que eu senti naquele momento . Flora Cruz