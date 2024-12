Albert provoca Sacha em A Fazenda 16: 'Porco é mais limpo que você'

Você vai dormir mesmo? Eu tô esperando dar o toque da Baia, pra ir no banheiro porque tô com dor de barriga, mas se quiser posso ficar falando com você aqui. Albert Bressan

Sem olhar para o peão, Sacha disse que ele estava fedendo e Albert provocou. "E ainda tô mais cheiroso que você. O porco é mais limpo que você."

Minutos depois, em conversa com Sidney, ele confessou que fez isso para tentar tirar Sacha da "casinha". "Me provocou, agora vou pro game. Quero tirar ele da casinha. Eu estava na minha cozinhando."

