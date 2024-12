Sacha provoca Albert e peões tem bate-boca acalorado: 'Bebezão de 55 anos'

Os ânimos se afloram enquanto eles discutem cara a cara e o ator pede: "Não chega perto de mim, Albert! Sai de perto de mim". "Faz a mesma estratégia de Sidney, de Zé Love, de Babi... faz tudo que você quiser, faz."

"Tá encostando em mim", acusa o ex-Power Couple. "Vai trair os três, trapaceiro. Quer ganhar aqui, ó [fazendo sinal com as mãos]. Você não sabe com quem tá jogando. Você vai descobrir agora. Tá pensando que é o papel da tua vida? Não é!"

Sacha critica a postura do rival. "Me xinga bastante. Se eu for falar tudo o que penso de você, eu também seria muito verdadeiro e desrespeitoso. Não me dou essa baixaria."

"Vai esfregar a teta da vaca com bucha! Tudo o que você faz é errado. Você faz do jeito que acha que tem que fazer, não respeita nem bicho. Incompetente. Eu falo o que tenho que falar, sou verdadeiro", argumenta Albert seguindo Sacha pela cozinha. "Se você me encher o saco, eu vou te encher o saco. Vou te acordar e te tirar do sério!"

Eu tenho índole e caráter. Eu tenho berço. Você é um crápula. Na próxima vez que me encher o saco, eu vou ficar mais perto ainda. Você não é vítima disso aqui e nem dono. Quer burlar produção, programa, patrocinador. Só não se ligou que é um palhacinho, malandrão. Nunca vi alguém ganhar um reality trapaceando os outros. - diz Albert.

"E você é um bebezão de 55 anos", rebate Sacha.