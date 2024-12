Jennifer, mulher que negou trocar de lugar em avião, faz a primeira publi

Jeniffer Castro, que viralizou ao negar trocar de assento com uma criança no avião, já acumula 1,8 milhão de seguidores no Instagram, virou influenciadora e fez sua primeira publi nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

Jeniffer Castro foi filmada por uma mulher enquanto uma criança chorava para ficar no lugar dela no avião. Nas imagens, a jovem tranquilamente se nega a trocar de assento para que a criança ficasse próxima à janela. O registro viralizou nas redes sociais, com muita gente tomando partido por ela. Após a polêmica, Jeniffer começou a ganhar seguidores e já acumula mais de 1,8 milhão de pessoas em seu perfil.

Nesta sexta-feira (6), Jeniffer deu uma entrevista a Patricia Poeta no programa "Encontro", na Globo. Ao explicar o caso, ela disse já estar tomando medidas por conta de toda exposição.