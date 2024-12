Mulher que viralizou ao não ceder assento vai processar mãe após exposição

Jeniffer Castro, mulher que viralizou ao não ceder assento para criança em avião, em entrevista ao Encontro (Globo).

Eu entrei no avião e a criança estava no meu lugar. Eu cheguei: 'olha, esse é meu assento.' Eu esperei ele sair. Um rapaz que estava no corredor falou assim: 'troca com ele. Você senta no corredor e ele senta no seu lugar.' E eu falei não [...] Ele chorou o voo inteiro. Acho que uns 50 minutos, em voo do Rio a BH. Ela [mãe] foi muito sem educação.

Passageira, que ganhou um milhão de seguidores após polêmica, confirmou que vai processar a mãe de criança após exposição nas redes sociais. A identidade da responsável pela gravação dentro da aeronave ainda não foi revelada. "Medidas estão sendo tomadas", garantiu, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.