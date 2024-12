Record 'queima' a carreira de apresentadores, diz Leão: 'Trituraram o Faro'

Segundo Leão, a emissora já "queimou" a carreira de outros apresentadores.

A Record, se você perceber, ela consegue queimar todo mundo. Acabou de queimar a Rachel Sheherazade, que poderia fazer uma carreira linda. Mas eles trituraram a carreira dela. Com esse programa chatíssimo que eles puseram no começo do domingo. Trituraram o Faro.

O colunista criticou a Record por priorizar programas como o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, na grade de programação.

Então, eu acho que a grande responsável, decididamente, é a Record, que só sabe fazer um tipo de programa que é aquele jornalístico mais trash. Que é o [Luiz] Bacci, que é o Domingo Espetacular.

Parece que tudo dela tem que ser pesado, tem que ser trash. Em sentido, assim, de lixão. Coisa para sair sangue, para as pessoas chorarem. Então, isso triturou o Faro junto com essa péssima atitude que ele teve na morte do Gugu.

Para Leão, o SBT pode ser uma boa nova casa para Rodrigo Faro.