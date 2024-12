Como Rodrigo Faro foi de sucesso de audiência a 'fracasso' na Record

Audiência nas alturas. Em 2018, já em Hora do Faro chegou a uma média de 9 pontos na Grande SP (principal mercado publicitário do país), superando o SBT —Eliana ficava, na época, entre os 7,5 e 8 pontos— e se consolidando na vice-liderança dos domingos. Faustão liderava na casa dos 18 a 20 pontos de média. Cada ponto de ibope em SP equivalia a cerca de 72 mil domicílios na época.

Por três domingos, no primeiro semestre daquele ano, Faro chegou a registrar os desejadíssimos dois dígitos de ibope: 7 de janeiro (10,3 pontos), 4 de fevereiro (10,9 pontos) e 15 de abril (10,5 pontos). Eliana não conseguiu a façanha nenhuma vez no mesmo período.

Rodrigo Faro como Lady Gaga, na volta do "Dança, Gatinho" Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

Gafes como a cometida no programa em homenagem a Gugu fizeram com que a atração começasse a ruir nos medidores de audiência. O apresentador não conseguiu manter o mesmo sucesso de antes e passou a sofrer derrotas consecutivas para Eliana, à época no SBT.

Faro sofreu derrotas para Eliana por cinco anos consecutivos entre 2019 e 2023. Conforme o jornal Folha de S.Paulo, em 52 confrontos diretos entre Rodrigo e Eliana, a apresentadora conseguiu 46 vitórias. A loira conseguiu manter o SBT na vice-liderança no horário em que ia ao ar, atrás apenas da Globo. Faro, por sua vez, passou a amargar o terceiro lugar.

Derrotas consecutivas para Eliana pressionaram Faro. A baixa audiência afugentou patrocinadores e forçou a Record a fazer mudanças na Hora do Faro, além de reduzir o salário do apresentador. Atualmente, a atração comandada por Rodrigo vem perdendo até para o Roda a Roda, no SBT. Neste ano, a atração registrou em pelo menos duas ocasiões marcas de três pontos em média de audiência na Grande São Paulo, principal centro comercial da TV.