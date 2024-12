Leão: De saída da Record, Faro pode ser a salvação para os sábados do SBT

Ele pode, sim, salvar se o programa for bacana. Se não, vai ficar outra vez... De novo o Rodrigo Faro, sabe? Acho que depende muito desse respiro. Por exemplo, a Patrícia Abravanel. Ela recuperou quadros de sucesso que o pai fazia e está indo muito bem. Hoje o SBT praticamente se mantém do programa dela, do programa Silvio Santos. Porque é muito bom, é muito bem feito e ela tá muito à vontade. Ela não é o pai dela, mas ela tá muito bem.

Mas vamos torcer para ele, porque é um cara legal, que conheço desde menininho. Tenho a impressão que o caminho é o SBT. Pode ser também a Band, porque a Band tá fazendo umas modificações. De repente a Band, de vez em quando dá um respiro, né? Então pode ser também, e como perderam o Datena, o dinheiro deve estar sobrando, né?

Leão Lobo, colunista

Decisão difícil, diz Faro

Rodrigo Faro publicou uma nota em seu Instagram nesta quinta-feira justificando a decisão. "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios, e realizações que levarei para sempre comigo", postou.

Ele apresentava o Hora do Faro desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa O Melhor do Brasil, além de também ter apresentado os reality Ídolos e Canta Comigo.

