Catherine Zeta-Jones sobre cinema independente: 'Não preciso provar nada'

Catherine Zeta-Jones, 55, falou sobre o impacto de ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2003, por Chicago, e sobre planos de fazer cinema independente em Hollywood.

O que aconteceu

Zeta falou em voltar atrás e entrar no mundo do cinema independente, longe da demanda comercial de Hollywood. "Não posso falar sobre isso agora, mas estou fazendo um filme independente e estou muito animada com isso, porque nunca fiz parte desse mundo indie", disse durante entrevista no Red Sea Film Festival em Jeddah, Arábia Saudita, segundo o The Hollywood Reporter.

A artista acrescentou que deseja fazer projetos interessantes e que não deve provar nada para ninguém. "Quero aparecer. Eu quero fazer algo interessante. Isso remonta ao meu pensamento teatral, porque não sinto que tenho que provar nada a ninguém. Não preciso trabalhar duro para outras pessoas."