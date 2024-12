Paixão entre 2 novos casais começa a pegar fogo em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (5) em "Mania de Você" (Globo), Michele (Alanis Guillen) começa a sentir mais admiração por Daniel (Samuel de Assis).

O arquiteto já está balançado com a proximidade da cozinheira e tudo indica que quer algo a mais com ela. Em breve, Michele vai se entregar ao chefe, mas ficará com remorso por saber que Cristiano (Bruno Montaleone) está mofando na cadeia em Portugal.

Outro casal promissor se aproxima ainda mais: Dhu (Ivy Souza) e Wagner (Bruno Quixotte), que finalmente terão um encontro romântico neste mesmo capítulo.