Lucas Lucco lida com bipolaridade desde os 10 anos: 'Carreira foi gatilho'

Recentemente, Lucco preocupou os fãs ao postar um vídeo visivelmente abatido. Além de bipolaridade, o cantor é diagnosticado com TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) severo. "Acho muito louco mostrar isso. Cada dia você acorda de um jeito. Um dia mal, outro legal. E voê tem que acordar, trabalhar, não tem chororô. (...) As pessoas não sabem que o maior mal daqui para frente são as doenças invisíveis e os machucados que não sagram", refletiu.

O artista se reconhece como uma espécie de "porta-voz da causa". "Quando temos um propósito, não ligamos para o que as pessoas vão falar. O foco é ajudar", defendeu.

Seu próximo passo é lançar um canal do YouTube para compartilhar um "360º da sua vida". "Todo mundo só mostra o lado bom e eu quero mostrar o outro lado", contou, por fim.