Deborah Evelyn e Nathalia Dill falam sobre influenciadores na TV

Em cartaz com a peça "Três Mulheres Altas", as protagonistas Deborah Evelyn e Nathalia Dill são as convidadas de Ronnie Von no programa de sábado (12). Elas, que já se encontraram em "A Dona do Pedaço" (Globo) em 2019, hoje se juntam novamente em uma conversa sobre carreira e vida pessoal, comentando ainda a atuação de influenciadores na dramaturgia brasileira: "Só na nossa profissão acontece [...] isso desvaloriza, mas não estou falando que é porque é influencer, por mais que seja…que tenha talento", diz Deborah. Nathalia também opina: "É uma profissão seríssima, em que a gente tem muito estudo, mas ao mesmo tempo abre esses precedentes."

Nathalia Dill, Deborah Evelyn e Ronnie Von Imagem: Divulgação

Durante a entrevista exclusiva, Deborah, que tem uma carreira sólida de mais de 40 anos, também reflete a respeito do envelhecimento no meio artístico: "Vivemos em um momento de etarismo, principalmente as mulheres [...] que têm que se cuidar mais e fazer plástica, e isso é muito sério e está começando cada vez mais cedo", afirma a artista. "Acho que o espírito jovem é o que faz a gente ter essa longevidade", avalia.