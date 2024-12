Vanessa critica Flora e leva invertida de Juninho: 'Jeito estranho'

Em uma conversa entre Juninho e Vanessa, os peões avaliaram as jogadas usadas na formação da 11ª roça de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

Após Vanessa votar em Flora, as peoas protagonizaram alguns bate-bocas pela casa. Desabafando com Juninho, a psicóloga avaliou: "Ela me botou na roça. Sabe o que é? Ela tenta, pede desculpa, só que eu não consigo desculpar mesmo, uma pessoa que eu não consigo confiar. Então não adianta ficar insistindo nessa relação de amizade."

Juninho a aconselha a terem outros assuntos, já que não conseguem jogar juntas. Ele fala sobre Flor e Albert terem ficado chateados ao receberem o seu voto. "Os dois que não foram para a roça que estão bravos por aí. Flora, Sidney e Gilsão estão de boa."