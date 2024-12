Nani Venâncio diz que posou nua na Playboy aos 17 anos e explica motivo

Nani Venâncio, 56, contou que posou nua para a Playboy quando tinha apenas 17 anos.

O que aconteceu

A modelo revelou que era menor de idade quando posou. "Eu fiz as fotos quando eu tinha apenas 17 anos. A revista precisou esperar alguns meses até eu completar 18. A capa saiu em janeiro de 1989. A edição é famosa também porque foi a última sem Photoshop. Depois, começaram a editar as imagens", contou no podcast Papagaio Falante.

Ela explicou o que fez com o dinheiro que recebeu e afirmou ter recebido outros convites para posar nua. "Posar foi muito bom para mim. Meu pai tinha quebrado e, com o cachê, consegui comprar de volta do banco a casa que ele tinha perdido em Minas Gerais. Nunca me arrependi de ter posado nua. Sempre fui responsável sobre minhas decisões. Só não quis fazer de novo, apesar dos convites."