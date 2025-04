Viih Tube expõe pressão estética com corpo: 'Toda mulher já sentiu'

Ex-BBB declarou se amar mais atualmente. "Me amo muito mais do que já me amei quando pesava 55 kg. Não tem mais nada a ver com o peso para mim. Acho que me sinto mais empoderada, mais poderosa. Acho que os filhos dão essa garra, sentido da vida, esse propósito. É outro sentimento", avaliou.

Viih Tube ainda falou do apoio de Eliezer no processo. "Inclusive, quando estava 30 kg mais gorda do que quando fui no BBB, estava me sentindo muito melhor. Tenho um marido que fala que me ama e isso ajuda muito. Todo esse apoio que tenho da minha família e ter meus filhos comigo... nada me abala mais. Me sinto muito mais empoderada agora do que antes."