David Brazil é vítima de golpe e perde quase R$ 40 mil: 'Me lasquei'

Os criminosos diziam ser o advogado de David e informaram que ele teria vencido a ação e precisava confirmar dados bancários para receber o valor da indenização. "Me lasquei", desabafou o apresentador em entrevista ao Léo Dias. David comentou ainda que a mensagem era convincente, com detalhes reais do processo. "O cara era tão profissional. Eles tinham o número do processo, tinham tudo. Aí eu caí", relatou.

David resolveu iniciar uma batalha judicial após ter perdido um compromisso de trabalho devido ao cancelamento de um voo. O artista solicita R$ 15 mil de ressarcimento.