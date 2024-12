Em meio a polêmica do marido com ex, esposa de Luigi Baricelli se declara

No texto, ela ainda deixa claro que nem tudo é sonho nesse relacionamento, mas justamente isso faz com o que o amor se fortaleça. "Você é meu parceiro de tudo e o amor da minha vida. O que vem pela frente? Não sei, mas com você, tenho certeza de que será incrível. Vamos continuar construindo, sonhando, rindo e vivendo intensamente. Porque é assim que a gente faz, né? Juntos, sempre"

Luigi Baricelli também se declarou para a esposa em meio a polêmica. "Hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira felicidade está ao lado de quem me entende, me respeita e me ama incondicionalmente. Não falo do passado porque ele não faz parte do que somos hoje. O que realmente importa é o que construímos juntos: uma relação sólida, madura, que me ensinou o verdadeiro significado de amar."

Luigi Baricelli se declara para a esposa Imagem: Reprodução/Instagram

Luigi e Andreia se casaram em março de 1992 e juntos têm dois filhos, Vittorio e Vicenzo.

Entenda a polêmica

Nani e Baricelli moraram dois anos juntos, no início dos anos 90, e a apresentadora diz que ele finge que isso não aconteceu. "O Luigi parece que ele não teve passado. Parece que ele só teve esse casamento aí. Se ele não fala que foi casado comigo, então... A gente era capa de revista como casal. Moramos juntos e nosso relacionamento durou dois anos", contou no podcast Papagaio Falante.