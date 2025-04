À beira da piscina, Isis Valverde sensualiza de biquíni preto

Isis Valverde, 38, publicou um vídeo à beira da piscina nas suas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz traja um biquíni preto, que destaca bastante seu corpo definido. O registro noturno foi divulgado por ela nos stories de seu Instagram.

Isis Valverde se casa no dia 3 de maio com o empresário Marcos Buaiz, 45. Os dois subirão ao altar no suntuoso Ville La Rochelle, propriedade familiar situada em Jarinu, no interior de São Paulo.