Camila Pitanga usa vestido avaliado em R$ 15 mil em evento de 'Dona de Mim'

Camila Pitanga apostou em um vestido de mais de R$ 15 mil para a festa de lançamento de "Dona de Mim", próxima novela das 19h da TV Globo.

O que aconteceu

A atriz usou um vestido decotado e com transparência da grife britânica 16Arlington. Trata-se do modelo Salina, avaliado em US$ 3.135, aproximadamente R$ 15.675,00. "Bora celebrar Dona de Mim. Dia 28 na tela da TV Globo", escreveu na legenda ao publicar os cliques em seu perfil do Instagram.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Linda", disse Dani Calabresa; "Musa, venham com tudo!", exaltou Bella Campos; "Que deusa", escreveu uma fã.