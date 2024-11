Nani Venâncio diz que Luigi Baricelli finge que não foi casado com ela

Nani Venâncio, musa das décadas de 80 e 90, diz que Luigi Baricelli quer apagar o passado e finge que eles não tiveram um relacionamento.

O que aconteceu

Nani e Baricelli moraram dois anos juntos, no início dos anos 90, e a apresentadora diz que ele finge que isso não aconteceu."O Luigi parece que ele não teve passado. Parece que ele só teve esse casamento aí. Se ele não fala que foi casado comigo, então... A gente era capa de revista como casal. Moramos juntos e nosso relacionamento durou dois anos", contou no podcast Papagaio Falante.

A artista disse que perdeu o contato com o ator. "Não falo mais com ele. Ele deve ter os motivos dele de não querer falar comigo. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, já casada, ele ainda me ligava. Luigi não queria que eu casasse", revelou a apresentadora.