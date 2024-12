Flor chora e se acerta com Gui e Juninho: 'Não tô evitando vocês'

Após ser abraçada pelo ator, Flor seguiu chorando para a casinha da árvore, onde encontrou Juninho. "Eu não quero que você pense que eu to te evitando, eu to tão triste", disse a apresentadora caindo em lágrimas. "Nunca ia fazer isso com você, te evitar, o Gui também pensou isso de mim."

Eu to me mantendo íntegra, mas ta difícil. Desculpa se você achou que eu tava te evitando, eu não estava, foram só coincidências desastrosas. Não vou ficar em roda nenhuma, vou conversar individualmente e pouco. To tão cansada das pessoas pensando de mim o que não sou. Eu devia estar feliz, escapei de roça, mas to tão triste, tá me doendo.

Ela diz que se surpreendeu ao ser apontado pelo ex-Trem da Alegria. "Eu to votando no Gilsão e mesmo assim não me afastei dele. Mas vou afastar de todos agora, porque eu to sendo mal interpretada."

Os peões conversam sobre o desentendimento entre Flor e Babi, quando a ex-Panicat apontou que a apresentadora levava informações entre os aliados e o grupo rival. Flor disse que entendeu com o apontamento da peoa que o grupo havia concordado com a opinião dela. Ela completa dizendo que sabia que Love, Babi e Sidney estavam bravos com ela. "Mas nem liguei, pois eu sabia que quem saísse ia ver a verdade. Tanto que o Zé nem colocou a plaquinha de falsa em mim."

A peoa conta que está chateada pela votação na noite anterior. "Eu falei, 'Albert, eu tô achando que eu vou, você mudaria seu voto se precisasse?'. Ele falou 'Mudo, mas não se eu for o primeiro'. Eu falei, 'Mas eu tenho quase certeza que eu vou'. Ele falou, 'Isso é mentira do Sacha'. O Sacha só me contou que o Gui ia votar em mim."