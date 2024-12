Andressa Urach tatua nome de affair ao celebrar '1 dia de namoro'

Andressa Urach, 37, tatuou o nome do modelo Cassiano França, com quem assumiu romance nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

No mesmo dia em que assumiu um novo affair, a produtora de conteúdo adulto fez uma tatuagem com o nome do namorado. Em uma publicação no Instagram, Urach mostrou que gravou 'Cassiano' na lateral de seu braço direito. "Até que o Caps nos separe", escreveu na legenda.

Assim como a influenciadora, o rapaz — que também é conhecido como Kylian Cria — tatuou 'Andressa Urach' em seu braço. Mais cedo, o modelo fez uma publicação elogiando 'o dom' que a famosa tem por conta de sua língua bifurcada.