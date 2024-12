'Foi burrice da família do Senna apagar Galisteu, agora só se fala dela'

A nova série "Senna" (Netflix), que relata a trajetória do ex-piloto Ayrton Senna, mostra uma curta aparição de sua ex-namorada, Adriane Galisteu. 'Apagar' a presença da apresentadora foi uma grande burrice da família do piloto, já que agora ela é o assunto do momento, analisou a colunista Yas Fiorelo no Splash Show desta terça-feira (3).

A intenção de fazer uma série sobre o Senna é muito interessante, mas que foi, com perdão da palavra, uma burrice da família dele de apagar a Galisteu, isso foi. Porque só se fala disso. Às vezes nem estão assistindo à série, mas estão falando do apagamento da Galisteu.

Yas Fiorelo, colunista do UOL

Por meio de suas redes sociais, Adriane Galisteu divulgou um vídeo falando sobre o tema e minimizou a polêmica, mas concluiu dizendo que cogita produzir uma obra para contar o seu lado da história que viveu com Senna.