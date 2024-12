Sacha de novo? Grupão tenta definir votos, mas acaba em desentendimento

Flora, Gilson, Vanessa e Sidney conversaram sobre votos na tarde desta terça-feira (3) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

No quarto, Flora afirmou que sua única chance de escapar da roça é se todos votarem em Sacha. "Se empatar com Sacha, se empatar com Flor... a gente tá na Roça, f*deu", disse.

Sidney, no entanto, disse que votaria por conta própria. "Eu vou no que for mais coerente comigo, com meu jogo, com as minhas possibilidades, com o que eu vou achar mais conveniente, literalmente, pra mim ou não se eu estiver sentado lá. Até porque sou eu que vai estar sentado lá."