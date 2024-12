Luana revela por que não gostava de Sacha no início: 'Ciúme de Larissa'

Em uma conversa com Sacha na piscina da sede de A Fazenda 16 (Record), Luana revelou o motivo de não gostar do peão inicialmente. Aliados há algum tempo, os dois protagonizaram algumas tretas nas primeiras semanas do jogo.

O que aconteceu

Sacha conversava com a peoa sobre o momento que entrou na casa. "Desde o primeiro momento, cheguei muito alegre, muito feliz."

Luana completou. "Eu lembro! E isso incomoda as pessoas."